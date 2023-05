Barbie | Dua Lipa | Ryan Gosling e Nicky Minaj tra i primi artisti confermati per la colonna sonora

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il 21 luglio arriverà l'album delladel filme oggi sono stati svelati inomi deglicoinvolti nel progetto.arriverà a luglio nei cinema di tutto il mondo e, nell'attesa, sono stati svelati inomi deglicoinvolti nella. Nella lista c'è anche, l'interprete di Ken nel film diretto da Greta Gerwig. La lista degliIl 21 sarà messo in vendita l'album delladi, prodotto da Mark Ronson, e la lista degliper ora annunciati è la seguente: Ava Max Charli XCX Dominic Fike Dua ...

...la colonna sonora di- The Movie , live - action diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling protagonisti. Domani uscirà il primo brano portante della pellicola, cantato da......Gerwig era "terrorizzata" all'idea di realizzare il film Quando arrivanelle sale... Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Jamie Demetriou, Alexandra Shipp, Helen Mirren,Lipa e ...... che sarà la colonna sonora del film "", la cantante inglese ha dunque trovato il tempo per ... ha raccontatoLipa . Ma quali sono i look più iconici di questa collezione Eccone 10 tra i più ...

Tra le ispirazioni del film di Barbie con protagonista Margot Robbie ci sono senz'altro i classici musical di Hollywood: scopriamo quali.Il film più atteso dell'anno sta per uscire nelle sale e può vantare di una colonna sonora da urlo: svelate le canzoni di "Barbie.