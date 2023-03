"Armi nucleari tattiche in Bielorussia". Putin minaccia l'Ue? (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca e Minsk "hanno concordato di collocare Armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia". Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin. Lo riporta Ria Novosti. Putin ha spiegato che, in ogni caso, Mosca non violerà gli obblighi previsti dal trattato Start. La regione di questa scelta, ha detto il leader del Cremlino, "è stata la dichiarazione del Regno Unito sulla fornitura di proiettili di uranio impoverito all'Ucraina". Allo stesso tempo, Putin ha osservato che "la Bielorussia ha chiesto a lungo di avere Armi nucleari russe sul suo territorio". Non stiamo trasferendo le nostre Armi nucleari tattiche in Bielorussia, ma le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca e Minsk "hanno concordato di collocaresul territorio della". Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir. Lo riporta Ria Novosti.ha spiegato che, in ogni caso, Mosca non violerà gli obblighi previsti dal trattato Start. La regione di questa scelta, ha detto il leader del Cremlino, "è stata la dichiarazione del Regno Unito sulla fornitura di proiettili di uranio impoverito all'Ucraina". Allo stesso tempo,ha osservato che "laha chiesto a lungo di avererusse sul suo territorio". Non stiamo trasferendo le nostrein, ma le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi cercava l’escalation? #Ukraine… - dottorbarbieri : ???????? #PUTIN: 'Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia.' - Agenzia_Ansa : La Russia sta tenendo Minsk come 'ostaggio nucleare': lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino D… - travels82 : RT @Wikileaks_Ita: L'ex partigiano promotore di #Gladio e Min Difesa #Taviani DC, ha assicurato l'amb #USA a Roma Claire #Luce che hanno pi… - putino : L'Unione Europea è pronta a imporre nuove sanzioni se la Russia dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia.… -