Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Il petrolio apre con un tonfo a New York a 67,84 dollari: Le quotazioni perdono il 3,03% - Gioia_8 : @salvatorepereta @FabSciarratta @CastaldiGiusi Io non sono del M5S eppure trovo gravissimo che dei parlamentari pre… -

Ilcon un tonfo a New York dove le quotazioni perdono il 3,03% a 67,84 dollari al barile. . 24 marzo 2023Ilha chiuso in forte calo gli scambi a New York, con il Wti che è sceso sotto i 70 dollari al barile. Salto in avanti dell' oro , che con un progresso del 2,4% a 1994 dollari l'oncia tocca ...IlWti al Nymex è stabile a 70,91 dollari al barile. AAA - Pca 23 - 03 - 23 14:34:33 (0379)... Unem, a febbraio 4 milioni di tonnellate (+1%) 23 marzo - 14:34 Wall Street:in rialzo (S&P +...

Il petrolio apre con un tonfo a New York a 67,84 dollari Agenzia ANSA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Il petrolio apre con un tonfo a New York dove le quotazioni perdono il 3,03% a 67,84 dollari al barile. (ANSA).(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 mar - Apertura in rialzo a Wall Street. Oggi, i dati sulle richieste dei sussidi di disoccupazione hanno mostrato un mercato del lavoro ancora forte negli ...