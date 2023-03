Amici 22, Il chiarimento tra Federica e Piccolo G: quando la comunicazione fa la differenza (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo il Serale di Amici 22, Federica e Piccolo G hanno finalmente avuto l’opportunità di confrontarsi e chiarire la situazione che li aveva allontanati nelle ultime settimane. I due cantanti hanno parlato a cuore aperto, rivelando le difficoltà che avevano incontrato nell’esprimere i loro sentimenti reciproci. Nonostante tutto, è emerso che i loro sentimenti non erano cambiati, ma erano semplicemente stati nascosti dalla difficoltà di comunicazione. Amici 22, le parole tra Federica e Piccolo G Durante la conversazione, Piccolo G ha confessato di sentirsi confuso e di non riuscire a capire perché i due avessero avuto difficoltà nella loro relazione. Ha affermato di avere molte idee negative e di non sapere esattamente cosa pensare, provare o sentire a ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo il Serale di22,G hanno finalmente avuto l’opportunità di confrontarsi e chiarire la situazione che li aveva allontanati nelle ultime settimane. I due cantanti hanno parlato a cuore aperto, rivelando le difficoltà che avevano incontrato nell’esprimere i loro sentimenti reciproci. Nonostante tutto, è emerso che i loro sentimenti non erano cambiati, ma erano semplicemente stati nascosti dalla difficoltà di22, le parole traG Durante la conversazione,G ha confessato di sentirsi confuso e di non riuscire a capire perché i due avessero avuto difficoltà nella loro relazione. Ha affermato di avere molte idee negative e di non sapere esattamente cosa pensare, provare o sentire a ...

