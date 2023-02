Ultime Notizie – Terremoto Turchia | ultima ora | i morti sono oltre 16 400

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito lameridionale ed il nord-ovest della Siria. Secondo quanto emerge dalla somma dei bilanci, ancora provvisori, forniti dalle autorità turche e da fonti siriane, i16.400. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Questenovità sono in arrivo su Android e iOS (compatibili anche con le Attività Live su iOS ... Su Macitynet trovate tutte lesulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra ...La protesta studentesca contro il 41bis e in solidarietà di Alfredo Cospito arriva anche a Napoli. Ieri pomeriggio è stata occupata l'Università l'Orientale, terzo ateneo dopo Lettere e Filosofia dell'...

Covid, le news. Ecdc: alta circolazione virus, rafforzare misure preventive Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Zelensky a Londra, affondo a Putin: "Perderà, è il male" Virgilio Notizie

Guerra Ucraina Russia, Zelensky oggi a Bruxelles. Bilaterale con Meloni. DIRETTA Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Zelensky a Londra e Parigi, domani bilaterale con Meloni a margine del ... Il Sole 24 ORE

Terremoto Turchia e Siria, 15mila morti. Critiche a soccorsi, Erdogan blocca Twitter. LIVE Sky Tg24

Il Comune di Santo Stefano aveva già depositato il ricorso sui 40 milioni del Pnrr: deve decidere se proseguire ...Buste paga più pesanti da aprile per i 3.600 dipendenti di Ita Airways. Nell'incontro di ieri tra i sindacati e Ita, sotto la regia del ministero del Lavoro, è arrivato, ...