Race for the cure 2024 a Roma | orari - percorso e strade chiuse domenica 12 maggio

(Di sabato 11 maggio 2024) Torna come ogni anno l'appuntamento con la maratona per la lotta contro i tumori al seno di Komen, lafor the. Scopriamo ildella maratona, i divieti di sosta e le linee bus deviate12dalle 10 fino alle 15.30.

ROMA – OFI Lazio è partner della 25esima edizione della ‘Race for the Cure’ , la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori al seno . L’obiettivo dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio è quello di portare un sostegno ...

Una squadra del l’Assemblea capitolina , capitanata dalla presidente Svetlana Celli, parteciperà domenica alla 25ima edizione della ‘ Race for the cure ’. Consigliere e consiglieri delle diverse forze politiche, supportati anche da dipendenti ...

Roma, Race for the Cure: l’edizione dei record - Roma, race for the cure: l’edizione dei record - Le telecamere di TRM Network a Roma per raccontarvi la 25esima edizione della race for the cure in programma domani. Saremo in diretta dalle 8.45.

Race for the Cure: CDP corre con il volontariato d’impresa - race for the cure: CDP corre con il volontariato d’impresa - "Dress Code ROSA" è stato il leitmotiv dell’apertura straordinaria al pubblico del Museo aziendale di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), sabato ...

Race for the Cure, test e visite nel Villaggio della Salute - race for the cure, test e visite nel Villaggio della Salute - race for the cure, la grande kermesse internazionale legata al ricordo di Susan G. Komen, celebra la sua venticinquesima edizione nella città di Roma, e nel ...