Internazionali d’Italia 2024 - tanto cuore di Arnaldi con Jarry | non bast - il cileno vola agli ottavi

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio– Ha giocato spinto dal pubblico di casa Matteo, ma alla fine ha vinto Nicolasper due set a zero (2-6,6-7) al terzo turno degli. L'Azzurro ha tessuto una partita di carattere contro il numero 21 al mondo al Grand Stand Arena, solido e concentrato.ha sofferto al primo set e ha poi in seguito preso il controllo della partita. Non èato. L'avversario, ostacolo alto in Classifica Mondiale, ha giocato di velocità e potenza e ha passato il turno. Foto Sposito –bnlditalia.com