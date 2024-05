Io c’ero - quando la Nato bombardò Belgrado

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 11 maggio 2024), lo ricordo bene. I missili contro l’ambasciata cinese ail 7 maggio 1999. Uno dei 78 giorni in cui la, per mettere fine al disastro umanitario in Kossovo,la Serbia. Gli aerei partivano anche dall’Italia, da Aviano. Presidente del Consiglio era Massimo D’Alema. Avevo visto la pulizia etnica in Kossovo, ma ho visto anche i cosiddetti danni collaterali, le vittime dei “nostri” bombardamenti. Alla Casa Bianca c’era Bill Clinton, che del bombardamento dell’ambasciata cinese disse: “Tragico errore”. Un’inchiesta del New York Times confermò. Ho sentito troppo voci, allora, su un centro di comando segreto dell’ esercito di Milosevic per credere allo sbaglio. Stavo, quella sera, in un ristorante su un battello sul fiume, poco lontano. Alle esplosioni, ondeggiò come per un’ondata. Corsi davanti ...