Lazio-Inter Primavera 4-3 - clamoroso finale | una beffa spaventosa

(Di sabato 11 maggio 2024)in campo oggi alle 13, sfida valevole per la trentatreesima giornata di campionato. Dopo quanto successo nel primo tempo, la squadra allenata da Cristian Chivu subisce un altro gol, ma riesce a pareggiare nele poi la riperde. Finisce 4-3. PAZZESCO ? L’prova subito a reagire dopo aver subito il gol del 2-1 alla fine del primo. Parte forte nella ripresa, tant’è che dopo due minuti becca il palo con Owusu. Sfortunata la formazione di Cristian Chivu, alla ricerca di punti per mantenere il primato nel campionato regolare. Al 62?, laperò va sul 3-1: Sana Fernandes è l’ispiratore del 3-1 dellacontro l’, perché si accentra portando il pallone in area di rigore e provando la conclusione. Il tiro viene ...

Uno degli aspetti più positivi della stagione che s’è conclusa per la prima squadra e per qualche formazione giovanile, è proprio l’andamento del settore giovanile biancorosso. E la sua progressiva crescita. Sarà un weekend denso di appuntamenti. ...

Alle 13 di oggi Lazio-Inter Primavera in campo per la sfida valevole per la trentatreesima giornata di campionato. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco la sfida è terminata sul punteggio di 2-1. SOTTO ? Primo tempo combattuto e acceso a Roma ...

Inserito da The Guardian tra i 60 migliori 2006 al mondo, ha esordito in prima squadra ed è un perno della Primavera

Primavera, il Cesena detta legge al "Volpe" con lo show di Coveri - primavera, il Cesena detta legge al "Volpe" con lo show di Coveri - Si chiude con una netta sconfitta interna (1-5) il cammino della Salernitana nel girone B del campionato primavera 2. Già salva e certa del miglior piazzamento societario degli ultimi 7 anni con 33 pu ...