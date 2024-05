Lazio ' 74 - eroi da legenda | le tappe di uno scudetto da sogno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Il 12 maggio 1974 ladisse NO. Decise di divorziare da quel precetto che vedeva vincere quasi esclusivamente le squadre di potere, rubò il fuoco agli Dei pagandone immancabilmente le conseguenze. Ma in quel pomeriggio di primavera tutto sembrava possibile, Tommaso Maestrelli - in panchina, con i gomiti sulle ginocchia - si sistemò i capelli ingrigiti alzandosi in piedi: fu in quel momento che gli anni Settanta divennero a colori. Ilera iniziato in una piovosa domenica di ottobre a Vicenza, Maestrelli aveva chiesto almeno un pareggio per poter festeggiare in grazia di Dio il suo cinquantaduesimo compleanno; Chinaglia aprì il sipario, Re Cecconi firmò il raddoppio, Garlaschelli chiuse la pratica. La domenica successiva il successo casalingo contro la Sampdoria è firmato dal capitano Wilson. Si va a Torino contro la Juve, Chinaglia illude i ...