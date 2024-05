Basta madri funambole | la maternità non dovrebbe essere ruolo ma relazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Nella società della performance anche laha assunto pretese performative e viene intesa come un lavoro e un dovere

Festa della mamma: stop ai pregiudizi e sì alla libera scelta - Allora come fare a innescare un dialogo interiore positivo al di là della presenza o meno dei figli Federica Pellegrini, basta domande sulla maternità: "Figli Se non venissero non mi sentrei meno ...

NUOVE REGOLE PER LA PROCREAZIONE ASSISTITA, MA CONTRO IL MASCHIO (di Matteo Fais) - ... qualcuno potrebbe appropriarsene contro il tuo volere, forte del suo diritto alla maternità . Fuor ... Basta che lei abbia bevuto una birra, che non abbia detto "sì" urlandolo a squarciagola dalla ...