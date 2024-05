La Sposa Cadavere torna al cinema! Ecco quando potremo rivederlo manca poco

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 11 maggio 2024) Warner Bros. ha annunciato il ritorno di uno dei capolavori di Tim Burton nelle sale italiane, e non uno qualsiasi. Si tratta di La, il film d’animazione del 2005 diretto da Burton e Mike Johnson che rivoluzionò il genere e salvò la Laika. Il lungometraggio realizzato con la tecnica della stop motion tornerà infatti alper tre giorni, dal 13 al 15 maggio. Il circuito The Space e Ucis sono per ora gli unici che hanno aderito all’iniziativa, ma è molto probabile che altre sale minori si uniranno per proiettare il cult di Burton. Laè diretto da Tim Burton e Mike Johnson, e fin dalla sua uscita anni fa è stato un successo di critica e commerciale, incassando ben $118 milioni in tutto il mondo contro il suo budget di soli $40 milioni. Il film è ...