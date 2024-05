Gennaro Gattuso può tornare in panchina

(Di sabato 11 maggio 2024) : l’Arabia Saudita tenta l’ex Milan I media transalpini rilanciano le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: la proposta è arrivata dall’Al-Taawoun di Barrow. ennaropotrebbe prestoin pista. A tentarlo è l’Al-Taawoun, club militante nel campionato saudita. Gli arabi, riferiscono i colleghi di Footmercato, avrebbero messo sul piatto dell’allenatore dalle origini calabresi un contratto molto ricco. Starà adesso all’ex Milan, reduce dall’esonero al Marsiglia risalente allo scorso febbraio, decidere se rilanciarsi in un campionato alla ricerca di visibilità. L’Al-Taawoun, adesso quarto in classifica a poche giornate dal termine della massima divisione, ha in rosa anche un ‘italiano’, ossia Musa Barrow, che in Italia ha indossato le maglie di Atalanta e Bologna. Come riporta SportMediaset,...

