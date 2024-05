Salvini in diretta sui social - ma qualcosa va storto | live interrotta da un tatuatore | cosa è successo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) È un sabato di campagna elettorale pieno di incontri per Matteo, a cui si aggiungono le presentazioni del suo ultimo libro, Controvento. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, quando non incontra di persona i suoi elettori, cerca di raggiungerli attraverso le dirette sui. Su TikTok è tra i politici più attivi, ma il suo staff ormai è allenatissimo nel trasmettere, in contemporanea, su tutte le piattaforme. Tuttavia oggi, 11 maggio,è andato. Mentre il segretario della Lega, a braccio, disserta dei temi più disparati – dal Ponte sullo Stretto alla guerra in Ucraina, dalla riforma della giustizia al servizio militare – il suosembra bloccato, mentre la voce va avanti. Lo schermo diventa nero. E dopo qualche secondo appare un ...