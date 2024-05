Luis Enrique sbotta in conferenza stampa | FALLIMENTO Psg in Champions? Passiamo alla prossima domanda E su MBAPPÉ dico questo…

Luis Enrique non ci sta e risponde a tono a un giornalista che aveva definito l'eliminazione dalla Champions come un fallimento : "Fa male, ma non sapete quante squadre ci sono?"Continua a leggere

PSG, Luis Enrique: "Mbappe Non cambia niente, saremo più forti la prossima stagione" - PSG, luis enrique: "Mbappe Non cambia niente, saremo più forti la prossima stagione" - Le parole dell'allenatore del PSG dopo l'annuncio dell'addio di Mbappe Dopo mesi di voci e indiscrezioni Kilyan Mbappe ha annunciato con un video il suo addio al PSG al termine della stagione. Interve ...

