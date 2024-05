Camila Giorgi - l’ombra del fisco dietro la scomparsa | La cerca la Guardia di Finanza L’ipotesi della fuga negli Usa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) Non pubblica una story su Instagram dai primi di maggio. Non si è iscritta agli Internazionali di Italia e non ha fornito alcuna spiegazione a riguardo. Adesso, riporta il Corriere, ladila stando per notificarle alcuni documenti.e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trovarsiStati Uniti. La tennista maceratese è inseguita dalitaliano perché i finanzieri devono notificarle alcuni atti: dopo una serie di accertamenti, risultano a suo carico delle pendenze. Un tentativo di convocazione diufficiera avvenuto il 13 aprile. Tentativo vano. Altresì, al momento non risulta presentata alcuna ...