Rosita Celentano al veleno con l’ex | Lasciata in modo meschino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024)Celentano è felicemente single, ma al Corriere della Sera, svela di aver vissuto anche un periodo di solitudine: “Ho provato immensa solitudine negli ultimi mesi di una mia storia, ed è stato straziante. Avere vicino qualcuno che non sa starti vicino per me è stato terribile. Ma è stata anche la cosa che mi ha permesso di capire più profondamente chi sono e quale fosse il sentiero della mia vita… così, l’ho ringraziato, due volte“. E tornando al suo ex fidanzato con cui la storia è finita spiega perché oggi, nonostante tutto,Celentano lo ringrazi: “Una per le belle cose che ci siamo regalati stando assieme, emozioni, cultura, idee, confronti anche accesi ma sempre rispettosi, e amore, ognuno col proprio bagaglio emotivo – prosegue – E l’altro ringraziamento è stato il più incisivo, l’ho ringraziato per il...