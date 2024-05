Farmaco magico per dimagrire Cosa c’è dietro la perdita di peso di tante Star Il caso di Ophra Winfrey

(Di sabato 11 maggio 2024) Ultimamente va molto di moda a Hollywood (e non solo). E a quanto pare ha effetti miracolosi su chi ne fa uso. Tanto che il Daily Mail ha pubblicato una lista di nomi didello spettacolo che, grazie a questo, avrebbero risolto i loro problemi a tavola, riuscendo a tornare al “forma” agognato. Stiamo parlando del Semaglutide, che poi è il principio attivo presente in una categoria di farmaci in origine destinati ai soggetti diabetici, ma ora utilizzati per lo più per perdere. La sostanza, infatti, agisce sulle aree del cervello che regolano l’appetito. Però, secondo molti medici, ha anche degli effetti collaterali: dal mal di stomaco alla nausea, dal mal di testa al battito cardiaco accelerato. Ma chi sarebbero dunque le Stelle del cinema e dello spettacolo che avrebbero fatto uso di questi ...

Djokovic con il caschetto tra i tifosi: l’ironia dopo la borraccia volata dagli spalti – Video - Djokovic con il caschetto tra i tifosi: l’ironia dopo la borraccia volata dagli spalti – Video - Prima di tutto la sicurezza. Novak Djokovic ha deciso di rispondere con ironia all’ incidente in cui è rimasto coinvolto venerdì sera, quando a un tratto, mentre firmava degli autografi, è stato colpi ...

Catteruccia, 'farmaci per le zanzare per fermare la malaria' - Catteruccia, 'farmaci per le zanzare per fermare la malaria' - Combattere la diffusione della malaria con farmaci per le zanzare da usare al posto degli insetticidi, che hanno perso efficacia. (ANSA) ...

Rapina con machete in una pizzeria a Bologna: fermati quattro ragazzi grazie alle telecamere di sicurezza - Rapina con machete in una pizzeria a Bologna: fermati quattro ragazzi grazie alle telecamere di sicurezza - Sono stati identificati i quattro ragazzi autori di una rapina con un machete in una pizzeria di via Toscana a Bologna. Si tratta di un maggiorenne e tre minorenni: il gruppo è stato identificato ...