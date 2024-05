La Perla - scatta l’amministrazione straordinaria per l’azienda di lingerie bolognese

(Di sabato 11 maggio 2024) Finalmente si intravede una luce di speranza nel buio che da tempo avvolge La. Il tribunale di Bologna ha ratificato il decreto di amministrazioneper LaManufacturing, la principale azienda all’interno del conglomerato controllato dalla società madre londinese LaGlobal Management UK, attualmente in liquidazione per decisione delle autorità giudiziarie britanniche., rinomata per la produzione didi lusso, è ferma da diversi mesi a causa del fallimento nell’attuare il piano di ripresa annunciato dal fondo Tennor, impiega quasi 250 dipendenti, che detengono competenze altamente specializzate nell’ambito dellae attualmente sono in cassa integrazione.in ...

