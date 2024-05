Chi vince l' Eurovision? Spunta il nome

(Di sabato 11 maggio 2024) Questa sera si svolgerà la finale dell'Song Contest, l'annuale concorso canoro che quest'anno si svolge presso la Malmo Arena, in Svezia. Le semifinali si sono svolte nei giorni 7 e 9 maggio. Per l'Italia c'è Angelina Mango, con "La Noia", il brano l'ha fatta trionfare al Festival di...

Kitsch, ma non solo: il legame fra Eurovision e la politica - Kitsch, ma non solo: il legame fra Eurovision e la politica - Esibizioni dal sapore “satanico”, messaggi politici cancellati, manifestazioni e il classico due pesi e due misure: anche quest’anno l’Eurovision Song Contest non passa inosservato e soprattutto senza ...

Eurovision 2024, Joost Klein (Olanda) escluso dalla finale dopo la denuncia di una donna - Eurovision 2024, Joost Klein (Olanda) escluso dalla finale dopo la denuncia di una donna - “L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale dell’ Eurovision Song Contest di quest’anno. La polizia svedese ha indagato sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di ...

Eurovision 2024: classifica, la scaletta della finale, l’italia con Angelina Mango, chi sono i favoriti, come si vota - Eurovision 2024: classifica, la scaletta della finale, l’italia con Angelina Mango, chi sono i favoriti, come si vota - Eurovision 2024: classifica, la scaletta della finale, l'italia con Angelina Mango, chi sono i favoriti, come si vota ...