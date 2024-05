Ultime Notizie Roma del 11-05-2024 ore 15 | 10

(Di sabato 11 maggio 2024)Daily News radio giornale sabato 11 maggio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il mondo col fiato sospeso davanti all’invasione di Rafa avviata da Israele mentre le forze israeliane evacuano altri quartieri della città 300.000 i palestinesi in fuga verso il sud della striscia continua il pressing internazionale per impedire una catastrofe l’ultimo appello e della Francia gli Stati Uniti hanno minacciato di bloccare l’invio di armi a Tel Aviv Ma di fatto le forniture non si sono ancora interrotte Israele ha probabilmente violato la legge internazionale con le armi fornite dagli Stati Uniti e dice rapporto consegnato al congresso dal dipartimento di stato ma non ci sono prove definitive intanto proseguono gli attacchi dal cielo a Gaza con decine di Civili morti solo oggi ieri un passo storico per la Palestina dall’assemblea dell’ONU primo via ...

Roma Daily News radio giornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio decine di civili sono stati uccisi altri feriti Oggi all’alba in un bombardamento da parte di aerei artiglieria Suzzara I get israeliani ...

Roma Daily News radio giornale ancora una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il vecchio continente si trasforma sempre più in un continente vecchio sta anche rassegnato così Papa ...

Roma Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il leader di Avast in Var non si nasconderà fallo hanno riferito all Times of Israel fonti anonime a conoscenza della questione mentre le forze di ...

Nadal ko con Hurkacz: standing ovation a Roma, è l’ultima volta al Foro per Rafa - Nadal ko con Hurkacz: standing ovation a roma, è l’ultima volta al Foro per Rafa - Il tennista spagnolo saluta la capitale d'Italia da re: il polacco si impone in due set e ora affronta Etcheverry ...

Nadal eliminato da Hurkacz, è la sua ultima volta a Roma. Standing ovation del Centrale, ma lui dice "no" alla festa in campo - Nadal eliminato da Hurkacz, è la sua ultima volta a roma. Standing ovation del Centrale, ma lui dice "no" alla festa in campo - Re Rafa Nadal abdica e saluta roma per l'ultima volta. Il dieci volte campione degli Internazionali dice addio al Foro Italico: decisiva la sconfitta in due set contro il polacco ...

Internazionali: Nadal saluta Roma, eliminato da Hurkacz - Internazionali: Nadal saluta roma, eliminato da Hurkacz - Rafael Nadal viene eliminato dagli Internazionali e saluta roma per l'ultima volta dopo aver vinto in dieci occasioni il Masters 1000 capitolino. Il maiorchino è stato battuto 6-1, 6-3 dal polacco ...