Momix | viaggio nell’immaginario visuale

(Di sabato 11 maggio 2024) Preparatevi a varcare la soglia di un universo fantastico, dove l’immaginazione non ha limiti e la realtà si piega alle leggi dell’illusione. I, compagnia di danza e teatrofondata da Moses Pendleton nel 1978, approdano in Italia con un nuovo spettacolo che vi lascerà senza fiato. Fondendo elementi di danza, mimo, acrobatica e magia, icreano tableaux vivants mozzafiato che sfidano la percezione e trascinano il pubblico in un vortice di emozioni. I loro spettacoli sono un inno alla creatività umana, un’esplorazione senza confini delle potenzialità del corpo e della mente. Un mondo di meraviglie Ogni spettacolo deiè ununico e irripetibile, un caleidoscopio di immagini e sensazioni che vi lascerà incantati. Attraverso l’uso sapiente di costumi, scenografie e oggetti ...

