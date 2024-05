Ultime Notizie Serie A | Pioli tensione Milan - probabili Napoli-Bologna

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora d alla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Calcio: Simone Inzaghi premiato martedì a Piacenza - Calcio: Simone Inzaghi premiato martedì a Piacenza - Martedì 14 maggio Simone Inzaghi sarà premiato a Piacenza, la sua città, come primo allenatore piacentino a vincere il campionato di calcio di serie A. (ANSA) ...

Lesione e stagione finita: brutte notizie per De Rossi - Lesione e stagione finita: brutte notizie per De Rossi - Circa due settimane e tre partite alla fine della stagione per la Roma, che dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bayer Leverkusen si lecca le ferite. I giallorossi aggiungono infatti al ...

G+: tutte le notizie - G+: tutte le notizie - Che cos’accomuna il decimo e il ventesimo scudetto dei nerazzurri L’erede del grande Giacinto Facchetti trova similitudini negli allenatori dei due scudetti più importanti della storia nerazzurra ...