Com’è nata la festa della mamma - un fiore per le madri di tutti i soldati

(Di sabato 11 maggio 2024) Lacade la seconda domenica di maggio. Nel 2024, dunque, si celebra il 12 maggio. Da altre parti del mondo invece la ricorrenza si osserva in momenti diversi dell’anno: in Norvegia, per esempio, le mamme si festeggiano la seconda domenica di febbraio, in Egitto il 21 marzo, in Thailandia il 12 agosto e in Argentina la seconda domenica di ottobre. Origini La figura materna, simbolo di amore incondizionato, sostegno, accoglienza e guida, viene onorata fin dall’antichità, anche se le sue origini sono poco chiare. Presso Greci e Romani le divinità femminili associate alla fertilità e al ciclo delle stagioni erano Rea per i primi e Cibele per i secondi. Nel corso dei secoli sono subentrate varie contaminazioni e suggestioni culturali. Bisogna arrivare all’Inghilterra del XVII secolo per trovare la tradizione del ...