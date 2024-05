Gilardino | 'Chi recupera e chi no per Genoa-Sassuolo Rinnovo - c'è intes - vediamo i dettagli'

Calcio: Gilardino "Il mio Genoa squadra matura e responsabile" - Calcio: gilardino "Il mio Genoa squadra matura e responsabile" - 'Il Sassuolo ha qualità, vogliamo fare una grande gara davanti al nostro pubblico' GENOVA (ITALPRESS) - Dietro l'angolo la sfida col Sassuolo per ...

Gilardino: 'Chi recupera e chi no per Genoa-Sassuolo. Rinnovo, c'è intesa, vediamo i dettagli' - gilardino: 'Chi recupera e chi no per Genoa-Sassuolo. Rinnovo, c'è intesa, vediamo i dettagli' - Alberto gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa verso la gara contro il Sassuolo: INFORTUNATI - `Nè Bani, nè Vitinha, nè Messias e n.

GENOA, GILARDINO SUL RINNOVO: "QUESTIONE DI DETTAGLI" - GENOA, gilardino SUL RINNOVO: "QUESTIONE DI DETTAGLI" - Intervenuto alla vigilia di Genoa-Sassuolo, Alberto gilardino si è soffermato anche sul suo rinnovo con i rossoblù, ormai prossimo: ...