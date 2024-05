Che sfregio… Amadeus - grosso choc ad Affari tuoi | altro che buoni rapporti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 11 maggio 2024) Amadues, a pochi giorni dall’ultima volta disugli schermi Rai arriva un gesto clamoroso da parte dell’azienda pubblica della tv. È successo poco fa. A dare la notizia il giornalista Giuseppe Candela. La cosa poi ha fatto rapidamente il giro del web scatenando la reazione del pubblico. Non solo. A intervenire anche altri vip, come Rita dalla Chiesa.come sanno ormai i telespettatori ha deciso di lasciare la Rai per passare al Nove. Infatti, il presentatore dinon ha rinnovato il contratto che lo legava a viale Mazzini. Quindi non si tratta di un addio consensuale. Ma comunque sembrava che la Rai e il conduttore si fossero lasciati in. Sembra invece che non sia così. Leggi anche: “L’ha fatto ed è stata l’ultima volta”. ...