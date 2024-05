Conte Napoli - spunta l’indizio sulla volontà del tecnico | le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 11 maggio 2024) Nuovo allenatore, proseguono i contatti con Antonioper la panchina: i fattori determinanti per trovare l’accordo definitivo Il tema più discusso in ambitoè senza dubbio la scelta del nuovo allenatore. In questi mesi le ipotesi al vaglio della società sono molteplici. A partire da nomi come Pioli, Gasperini o Italiano, allenatori con esperienza in Serie A e sicuramente più abbordabili dal punto di vista economico. Tuttavia il nome che realmente scalda la piazza è quello di Antonio, forse il vero obiettivo di De Laurentiis, che ha intenzione di dare una svolta decisa dopo la tremenda stagione corrente. L’allenatore ex Juventus e Inter è fermo da un anno, dopo l’esperienza non del tutto positiva in Premier League, al Tottenham. Il, come prevedibile, non è l’unica ...