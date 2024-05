Camila Giorgi - svelato il mistero | il fisco italiano insegue la tennista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 11 maggio 2024)scomparsa da giorni e introvabile. L’ultima traccia dellaitalo-argentina risale all’inizio di maggio, quando ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. Poi più nulla. Telefono staccato, molto probabilmente ha cambiato numero. Non risponde a Federazione, WTA, a nessuno dalla notizia del suo ritiro. La mancanza di informazioni ha alimentato le speculazioni, ma a gettare una nuova prospettiva suldellaè oggi il Corriere della Sera.sarebbe, insieme ai suoi familiari, oggetto di accertamenti fiscali da parte della guardia di finanza in merito alle dichiarazioni annuali dei redditi. Ma laè risultata irreperibile anche per gli agenti che nei giorni scorsi avrebbero tentato di ...