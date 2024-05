L’Impruneta che vorrei | presentati i risultati del Piano Operativo Comunale

Furto in bar in diretta video,Carabinieri arrestano un ladro - Furto in bar in diretta video,Carabinieri arrestano un ladro - In due hanno fatto irruzione in un bar-ristorante della frazione piano Tavola di Camporotondo Etneo, quando il locale era chiuso, per rubare bottiglie di Champagne e di superalcolici, senza sapere che ...

La fototeca comunale riparte. Sarà affidata a Percorsi Visivi - La fototeca comunale riparte. Sarà affidata a Percorsi Visivi - La fototeca comunale di Civitanova sarà gestita da Percorsi Visivi ap per il triennio 2024-2026, con l'obiettivo di rilanciare l'attività culturale e valorizzare la memoria storica della città. La nuo ...

Il piano del verde di Funaro. Nuovi parchi, alberi e giochi: "Lotta alle isole di calore" - Il piano del verde di Funaro. Nuovi parchi, alberi e giochi: "Lotta alle isole di calore" - La candidata del centrosinistra promette battaglia all’inquinamento "Una città sostenibile è quella che ripensa ai suoi spazi per riempirli di natura" .