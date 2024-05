A che punto sono le indagini sul caso Toti - il suo capo di gabinetto va verso le dimissioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Il presidente della Liguria Giovanniè indagato non solo per corruzione, ma anche per falso. Oggi era fissato l'interrogatorio di Aldo Spinelli, imprenditore ai domiciliari, ma i suoi legali non sipresentati. Matteo Cozzani,diaccusato di corruzione elettorale, ha fatto sapere che darà le

All’ultimo evento a villa Zerbino seicento invitati. Il trucco del ticket per eludere finanziamenti tracciabili. Spinelli: “Ma ci ha detto di venire in tanti”

"Il presidente della Regione Puglia non è oggetto di alcuna indagine di nessun tipo. Potete chiede re ai deputati dei vostri partiti di non mettermi in paragone con altre vicende?". Michele Emiliano , presidente pugliese ascoltato in commissione ...

Protesta comitati a Genova contro Toti e 'i progetti imposti' - Protesta comitati a Genova contro toti e 'i progetti imposti' - Diverse centinaia di persone manifestano in piazza a Genova 'contro i progetti calati dall'alto', ci sono anche slogan e i cartelli contro il il presidente Giovanni toti finito agli arresti per corruz ...

Corruzione: Cozzani nega, Aldo Spinelli "male non fare..." - Corruzione: Cozzani nega, Aldo Spinelli "male non fare..." - GENOVA -Il braccio destro di toti Matteo Cozzani che assicura di non essere colpevole pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, l'imprenditore Aldo Spinelli che butta lì con un sorriso un "male ...