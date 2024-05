Calciomercato Milan - si complica il rinnovo di Davide Calabria Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 11 maggio 2024), siildel contratto di. Le due parti stanno riscontrando difficoltà nel trovare un’intesa Oltre a concentrarsi sulle strategie da adottare sul mercato, ildeve porre l’attenzione anche sulla questione rinnovi. Tra questi c’è quello in sospeso di. Il difensore rossonero ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e la situazione è ancora in fase di sviluppo. La società rossonera avrebbe tutta l’intenzione di prolungare il contratto del calciatore fino al 30 giugno 2027, ma c’è un però. Il, infatti, vorrebbe mantenere la stessa cifra per quanto concerne l’ingaggio di, ovvero 2,2 milioni di euro bonus inclusi. Un ...