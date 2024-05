L’autopsia su Ghizlane Moutahir dopo la caduta dalla zipline in Valtellina - escluso il malore | il giallo dell’imbrago rimasto appeso

(Di sabato 11 maggio 2024) Sono stati i traumiladi 30 metri a uccidere, la turista 41enne che domenica scorsa 12 maggio era impegnata nella traversata sospesa sulladi Bema, in. Quando la donna si trovava nella fase di avvicinamento alla stazione di arrivo, è precipitata per cause ancora tutte da accertare. I primi punti fermi li ha fissatidispostaprocura di Sondrio ed eseguita dal medico legale Luca Tajana. Come ha spiegato il procuratore Piero Basilone, in questa fase è già possibile fare alcune valutazioni, per quanto doverosa la cautela. Ma l’esame autoptico ha almeno fatto emergere i «primi risultati macroscopici». A cominciare dall’assenza di «segni che possano ricondurre a un» ...

