Capezzone | nessuno vota gli studenti pro Gaza

(Di sabato 11 maggio 2024) Ore e ore di televisione. Capi-capetti-capesse perennemente collegati con talk-show e approfondimenti vari, con tanto di faccine ingrugnate e comizietti petulanti. Conduttori e conduttrici di sinistra in estasi che, vedendoli inquadrati, avrebbero interrotto pure l'ospite più autorevole: “Un momento, sentiamo i ragazzi in collegamento...”. In un paio d'anni, pure nei telegiornali, saranno andati in onda centinaia di servizi sulle loro proteste, su ogni loro singola chiassata, sui loro slogan ripetitivi quanto scontati. Almeno dall'autunno del 2022, hanno letteralmente imperversato: caos e aggressioni alla Sapienza, solidarietà all'ineffabile Cospito, piazzate assortite alla Statale di Milano, manifestazioni delle “tendine”, fino all'interminabile sequenza - dal 7 ottobre scorso fino a oggi - delle convocazioni pro Palestina (più spesso, direttamente anti Israele). L'ULTRASINISTRA ...