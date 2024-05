Lazio-Inter Primavera 4-3 - pagelle | Lavelli-bis da - Raimondi 4

(Di sabato 11 maggio 2024) L’perde contro laal 95? con il risultato di 4-3.sbaglia sul primo gol ed è il peggiore in campo. Tra i migliori il neo-entrato Matteo. Ecco ledel match.4: La papera sul colpo di testa di Kone è clamorosa. Esce con i tempi sbagliati e malissimo, compromette la partita dell’– DIFESA Aidoo 5: Sana Fernandes fa di lui quel che vuole. Lo umilia e gli segna in faccia un gol clamoroso dalla sua fascia destra. Stante 6: All’inizio salva un gol su Milani anticipandolo sul primo palo su corner. Nel resto della gara lafa poco in attacco. Stabile 5.5: Non calcola benissimo ...

L'Inter Primavera rovina tutto nel finale contro la Lazio: Stankovic fa 3-3 al 90', Kone firma la beffa al 6° di recupero - L'Inter primavera rovina tutto nel finale contro la Lazio: Stankovic fa 3-3 al 90', Kone firma la beffa al 6° di recupero - 97' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Formello! Vittoria incredibile al sesto minuto di recupero per la Lazio, che ha trovato la forza con Kone di ...

LIVE PRIMAVERA - Lazio-Inter 3-2, 88': forze fresche per i nerazzurri: dentro Spinaccè e Bovo per l'assalto finale - LIVE primavera - Lazio-Inter 3-2, 88': forze fresche per i nerazzurri: dentro Spinaccè e Bovo per l'assalto finale - 89' - Cuzzarella prende il posto di Sardo nella Lazio, si va incontro a un recupero corposo. 88' - Altre forze fresche per l'Inter: Bovo e Spinaccè per ...

Cagliari Primavera | Le pagelle: Bolzan-Carboni coppia decisiva, che impatto per Grandu - Cagliari primavera | Le pagelle: Bolzan-Carboni coppia decisiva, che impatto per Grandu - I nostri giudizi sul Cagliari primavera di Fabio Pisacane dopo la sfida casalinga vinta al Comunale di Ussana contro il Genoa. Auseklis: 5,5. Nel primo tempo non è chiamato a particolari interventi, q ...