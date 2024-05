Nadal eliminato da Hurkacz - è la sua ultima volta a Roma Standing ovation del Central - ma lui dice no alla festa in campo

“Sono venuto qui prendendo una decisione un po’ all’ultimo minuto, perché non sapevo se sarei stato in grado di gioca re. Sarò in campo“. Con queste parole Rafa el Nadal , che ha parlato nel corso di una conferenza stampa pre-torneo da lui convocata, ...

Jannik Sinner out. Carlos Alcaraz out. Daniil Medvedev in forse. Novak Djokovic è un punto interrogativo. Nonostante i numeri da record registrati in fatto di presenze, l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia , al via dall’8 al 19 maggio, si ...

Re Rafa Nadal abdica e saluta Roma per l' ultima volta . Il dieci volte campione degli Internazionali dice addio al Foro Italico: decisiva la sconfitta in due set contro il polacco Hubert...

Nadal eliminato da Hurkacz, è la sua ultima volta a Roma. Standing ovation del Centrale, ma lui dice "no" alla festa in campo - nadal eliminato da Hurkacz, è la sua ultima volta a Roma. Standing ovation del Centrale, ma lui dice "no" alla festa in campo - Re Rafa nadal abdica e saluta Roma per l'ultima volta. Il dieci volte campione degli Internazionali dice addio al Foro Italico: decisiva la sconfitta in due set contro il polacco ...

tennis, Internazionali: Nadal eliminato da Hurkacz - tennis, Internazionali: nadal eliminato da Hurkacz - Rafael nadal viene eliminato dagli Internazionali e saluta Roma per l'ultima volta dopo aver vinto in dieci occasioni il Masters 1000 capitolino. Il ...

Internazionali: Nadal saluta Roma, eliminato da Hurkacz - Internazionali: nadal saluta Roma, eliminato da Hurkacz - Rafael nadal viene eliminato dagli Internazionali e saluta Roma per l'ultima volta dopo aver vinto in dieci occasioni il Masters 1000 capitolino. Il maiorchino è stato battuto 6-1, 6-3 dal polacco ...