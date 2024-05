Roma - diciottenne cade da 6 metri per scattare delle foto | è in gravi condizioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Articolo pubblicato sabato 11 Maggio 2024, 15:00 Nella notte tra il 10 e l’11 maggio, intorno a mezzanotte unè caduto da 6in uno stabile in disuso a. La vicenda è avvenuta nell’ex fabbrica penicillina, in via Tiburtina 1040. Il ragazzo, insieme a due amici, era entrato nell’edificio con lo scopo L'articolo proviene da Il Difforme.

