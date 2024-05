Comunali Baronissi 2024 - Anna Petta | Tra le mie prime priorità la tutela della salute pubblica

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 11 maggio 2024), La Candidata Sindaco: “Situazione critica per la mancanza di medici di famiglia. Tra le miela. Promozione del benessere dei cittadini e accessibilità ai servizi sociosanitari: faremo tutto il possibile per risolvere questa delicata situazione nel minor tempo possibile per assicurare l’assistenza primaria”. “Il Comune diè attualmente alle prese con una situazione critica legata alla carenza di medici di famiglia sul territorio. Numerosi cittadini hanno sollevato preoccupazioni in merito alla possibilità di accesso all’assistenza sanitaria primaria, considerando che entro giugno tre medici andranno in pensione, ...