LIVE – MotoGP - GP Francia | la gara sprint in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Laè pronta disputare ladel Gran Premio di. Il circuito di Le Mans ospita il quinto appuntamento del motomondiale 2024, con la miniin programma per la giornata di sabato 11 maggio. La griglia di partenza sarà decretata dalla sessione di qualifiche che andrà in scena durante la mattinata. Sulla griglia di partenza saranno presenti due eroi di casa: Fabio Quartararo della Yamaha e lo scudiero Honda Johann Zarco. Lo spegnimento dei semafori è previsto per le ore 15:00, con Sportface.it che vi aggiornerà minuto per minuto su tutta l’azione in pista, in modo da farvi vivere tutta l’azione della. Chi troverà il traguardo per primo sull’asfalto della pista di Le Mans? Non resta che scoprirlo insieme! COME VEDERE LA...