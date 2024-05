Cina | esportazioni di auto - piu’ 34% in aprile

(Di sabato 11 maggio 2024) Pechino, 11 mag – (Xinhua) – Laha esportato un totale di 504.000mobili in, registrando una significativa crescita del 34% su base annua, come mostrato oggi dai dati della China Association ofmobile Manufacturers. Agenzia Xinhua

La Repubblica popolare cinese ha continuano anche ad aprile a consolidare le sue riserve auree, salite per il 18/mo mese di fila con un nuovo stock di 60.000 once troy, a quota 72,8 milioni, per un valore attestatosi a 167,96 miliardi di dollari dai ...

Guerra Ucraina, Kiev: «Allarme missili su quasi tutto il Paese». Putin potrebbe visitare Cina e Corea del Nord - Guerra Ucraina, Kiev: «Allarme missili su quasi tutto il Paese». Putin potrebbe visitare cina e Corea del Nord - Guerra in Ucraina, diretta di oggi 11 maggio. Solo nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine avrebbero ucciso 1.320 soldati russi. Russia, Putin vuole davvero conquistare Kharkiv

La settimana che verrà in 5 punti, cosa sta per colpire i mercati - La settimana che verrà in 5 punti, cosa sta per colpire i mercati - 5 temi chiave stanno per impattare sulle Bore mondiali: dalla rivalità Usa-cina alla forza del dollaro, fino alle sorti economiche delle maggiori potenze globali, cosa sta per accadere

Guerra Ucraina, Kiev: «Nelle ultime 24 ore uccisi 1.320 soldati russi». Putin potrebbe visitare Cina e Corea del Nord - Guerra Ucraina, Kiev: «Nelle ultime 24 ore uccisi 1.320 soldati russi». Putin potrebbe visitare cina e Corea del Nord - Guerra in Ucraina, diretta di oggi 11 maggio. Solo nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine avrebbero ucciso 1.320 soldati russi. Russia, Putin vuole davvero conquistare Kharkiv