La sorella di Giulia Tramontano | “Non è facile se non sei con me”

(Di sabato 11 maggio 2024) "Fermiamo il mondo quando siamo insieme. Anche se dura un secondo come le comete. Griderò il tuo nome fino a perdere la voce, sospese in aria come due altalene. Non èse non sei con me": a scriverlo sul proprio profilo Instagram è stata Chiaradiuccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago (Milano).