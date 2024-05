Le incognite sul futuro della Nato di un possibile secondo mandato Trump

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 11 maggio 2024) Undi Donaldpotrebbe mettere a dura prova la resilienza dei legami dell’Alleanza atlantica. Una delle maggiori critiche rivolte dal tycoon ai membririguarda un necessario aumentospesa per la Difesa. Un tema al centro delle discussioni del vertice del 2014 a Newport, in Galles, dove è stata concordata una tabella di marcia per raggiungere l’obiettivo del 2% del Pil destialla difesa entro il 2024. Mentre molti Paesi si sono impegnati ad aumentare le loro spese militari, l’Italia ha incontrato difficoltà a farlo a causa delle sue sfide finanziarie interne. Tuttavia va considerato che gli Stati Uniti traggono benefici significativi dalle vendite di armi ai Paesi europei. L’industriadifesa americana è ...