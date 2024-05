Gianluigi Buffon | Tifo Fiorentina e Atalanta in Europa Agenzia Governo? Decisioni da condividere ma rende calcio forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024), capo delegazione della Nazionale italiana, ha affrontato diversi temi parlando a margine del Premio Oreste Granillo a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Sulla salute delitaliano, il portiere campione del mondo 2006 spiega: “Abbiamo dimostrato di essere molto competitivi in questi ultimi anni, anche senza vincere trofei.si meriterebbero di suggellare questa stagione con un trofeo. Ci sono tutte le basi per tornare a vincere. Spero che le società e i lorosi possano festeggiare.” Per quanto riguarda invece la Nazionale all’Europeo ormai alle porte: “Siamo una squadra consapevole di essere competitiva, con un super ct e tanti giocatori che hanno grande amore per la maglia azzurra. La loro disponibilità non si trova in ogni occasione, ...