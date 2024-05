Cristiano Iovino - rissa con Fedez prima del pestaggio | cosa hanno scoperto gli inquirenti

(Di sabato 11 maggio 2024) Si continua ad indagare sull’aggressione a, avvenuta a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Stando a quanto trapelato, nella vicenda sarebbe coinvolto anche, che avrebbe avuto un diverbio, sfociato in una vera e propria, in una discoteca di Milano dove era presente l’uomo del caffè del documentario di Ilary Blasi. Una storia su cui adesso si sono accesi i fari della Procura di Milano che sospetta un agguato su commissione e molto altro.è successo traSecondo quanto riporta Il Corriere della Sera, tutto sarebbe cominciato al The Club, discoteca milanese in zona Moscova. Nel locale c’erano, l’ex tronista di Uomini e Donne Jack Vanore (amico del rapper) e ...

