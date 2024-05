Calcio Giovanile Junior Jesina ad Ascoli - proseguono i confronti con i club professionistici

(Di sabato 11 maggio 2024) Mercoledì 15 maggio a Castel di Lama. In campo i 2010 della scuolaElite Roberto Mancini allenati da Lorenzo Carotti JESI, 11 maggio 2024 – Continua in casascuolaRoberto Mancini, riconosciuta scuola Elite, icon i pari età diatti a migliorare la conoscenza e perfezionare la qualità sia delle squadre che dei giovani. La crescita è importante e ben si sa che giocare contro avversari qualificati serve a tutti per migliorare. Mercoledì prossimo 15 maggio alle 15,45 a Castel di Lama, i 2010 dellaallenata da Lorenzo Carotti affronterà in amichevole, undici contro undici, l’. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della ...

Stage al Real per gli aspiranti allenatori impegnati nel corso Uefa Pro ROMA - Due giorni nella casa di una delle squadre più forti e affascinanti al mondo, per cercare di carpire da uno degli allenatori più vincenti di sempre le sue idee tattiche ...

I nomi delle mamme sulle maglie in Serie A Sono una vittoria, soprattutto per i calciatori - I nomi delle mamme sulle maglie in Serie A Sono una vittoria, soprattutto per i calciatori - In occasione della Festa della Mamma, nella 36esima giornata di campionato 7 squadre scenderanno in campo con i cognomi materni dei giocatori sulle magliette ...

Asd Avanti: "siamo unica Scuola Calcio 3° Livello ad Altamura" - Asd Avanti: "siamo unica scuola calcio 3° Livello ad Altamura" - L'ASD Avanti Altamura ha raggiunto un traguardo di prestigio nel panorama calcistico giovanile. Siamo stati onorati con il titolo di Club Giovanile di Terzo Livello, unico nel nostro territorio e test ...