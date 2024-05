Stop armi a Israele? Anche Berlino ci pensa | La discussione è in corso Dopo l’attacco del 7 ottobre la Germania è il secondo fornitore

(Di sabato 11 maggio 2024)lasta valutando se interrompere le forniture militari ad. “È attualmente in, non posso ancora rispondere – dice il ministro della Difesa Boris Pistorius ai media tedeschi durante una visita a Washington – la competenza risiede innanzitutto nel cancellierato e nel ministero degli Esteri. Io sono adesso a Washington. Naturalmente a porte chiuse abbiamo scambiato opinioni a riguardo, ma non è il mio compito annunciare adesso decisioni”. Alcuni giorni fa la portavoce del ministero degli Esteri Kathrin Deschauer, pur rimarcando il diritto israeliano a difendere la sua popolazione e riavere gli ostaggi rapiti, aveva ribadito che un’operazione a Rafah sarebbe “una catastrofe umanitaria preannunciata”, d’altronde Hamas “fa un gioco cinico” sulla pelle dei civili. Per la ...

