Roma - auto in perenne divieto di sosta davanti al comando dei vigili Gli utenti | Nessuno interviene

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 maggio 2024) In barba al codice della strada e persino della polizia che si trova letteralmenteallo “stop”. L’si trova allo stop da almeno una settimana, come segnalato da alcuni residenti – corrieredellacittà.com Nel quartiere Garbatella c’è una corsia preferenziale per chi deve parcheggiare vicino aldei. Lo sa bene il conducente della Clio bianca che da giorni occupa uno spazio irregolare su via Ostiense, all’incrocio con via Prospero Alpino. Da giorni l’staziona lì, a ridosso di uno stop che impedisce alle altre macchine di svoltare verso via Ostiense o le strade limitrofe, occupando la carreggiata e impedendo la visibilità aglimobilisti. Una situazione che non è sfuggita a residenti emobilisti che da almeno una settimana cercano di ...