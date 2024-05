Parigi, 05 mag – (Xinhua) – L’ impulso alla modernizzazione della Cina mira non solo a beneficiare il popolo cinese, ma anche a promuove re lo sviluppo comune del mondo , ha affermato un rapporto di think tank pubblicato ieri a Parigi. Agenzia Xinhua

Parigi, 06 mag – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato che Cina e Francia possono approfondire la cooperazione in materia di innovazione e promuovere congiuntamente lo sviluppo verde . In un articolo firmato e pubblicato ...

Eventi del China Brand Day 2024 in corso a Shanghai - Eventi del China Brand Day 2024 in corso a Shanghai - Gli eventi, dedicati al tema “migliore qualita’, futuro luminoso per i marchi cinesi”, comprendono una cerimonia di apertura, un forum sullo sviluppo del marchio in cina, un’esposizione di marchi ...

Cina: delta fiume Yangtze punta a sviluppo integrato e di alta qualita’ - cina: delta fiume Yangtze punta a sviluppo integrato e di alta qualita’ - Shanghai, 11 mag - (Xinhua) - Il delta del Fiume Yangtze, uno dei cluster urbani piu' vibranti, aperti e innovativi della cina, e' maturato in un modello ...

Sergey Karaganov, ecco chi è il “professor nucleare” che vuole trascinare l’Occidente in una guerra atomica - Sergey Karaganov, ecco chi è il “professor nucleare” che vuole trascinare l’Occidente in una guerra atomica - Il nemico è a Ovest: usiamo “l’arma di Dio”. Uno degli apostoli nucleari di Putin si chiama Sergey Karaganov. È il politologo che un anno fa ha proposto di lanciare “un attacco nucleare preventivo con ...