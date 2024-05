(Di sabato 11 maggio 2024) Laè una delle auto che hanno segnato la storia didal 1982 e, con sei generazioni all’attivo, è una delle protagoniste del segmento “compatte”. Per la prima volta nella sua storia ultra quarantennale, viene ora dotata di una power unita 48 volt, che garantisce consumi ed emissioni di CO2 ridotti. Il sistema è dotato di una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida, e di nuovi motori turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri da 100 Cv (74 kW) e 126 Cv (100 kW) sviluppati appositamente. Nuovo anche il cambio (motore elettrico da 28Cv-21 kW) a sei marce e doppia frizione. “La nuova– spiega il direttore diItalia Federico Scliti – offre piacere di ...

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Fresca ed emozionante: è così che Opel pubblicizza la nuova Corsa dallo scorso autunno. Per tutti coloro che sono alla ricerca di una mobilità semplice, emozionante ed elettrica, la risposta non può che essere ...

La Corsa , iconico modello pluridecennale della Opel , è stata protagonista di un profondo aggiornamento a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. In particolare, la versione Electric è disponibile in due varianti. La prima, da 136 cv, perfetta anche ...

In questa Prova vediamo da vicino la nuova Opel Corsa Electric , automobile utilitaria da 136 cavalli con un’autonomia da ben 400km Nel panorama delle utilitarie elettriche, abbiamo avuto l’opportunità di testare in prima persona la Opel Corsa ...

Opel Corsa Hybrid, la prova de Il Fatto.it – L’alternativa ibrida e intelligente – FOTO - opel corsa Hybrid, la prova de Il Fatto.it – L’alternativa ibrida e intelligente – FOTO - La corsa è una delle auto che hanno segnato la storia di opel dal 1982 e, con sei generazioni all’attivo, è una delle protagoniste del segmento “compatte”. Per la prima volta nella sua storia ultra ...

Opel corsa: la proposta di noleggio firmata Ayvens - opel corsa: la proposta di noleggio firmata Ayvens - opel corsa, fino alla fine di maggio, può essere guidata con una allettante formula di noleggio a lungo termine di Ayvens. Ecco tutti i dettagli da conoscere ...

Come va l'Opel Corsa Hybrid I pro e contro delle recensioni. Il rapporto qualità-prezzo soddisfa - Come va l'opel corsa Hybrid I pro e contro delle recensioni. Il rapporto qualità-prezzo soddisfa - Il design sportivo della opel corsa comporta alcuni compromessi, specialmente in termini di spazio nel sedile posteriore.