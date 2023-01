Pioggia di milioni su Zaniolo | ma la risposta al Bournemouth spiazza la Roma

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una missione che non ha portato i frutti sperati e che si è conclusa con un “no, grazie”. La trattativa per il trasferimento di Nicolòalsi è arenata per il rifiuto del giocatore della, con Tiago Pinto che aveva trovato un'intesa con il club inglese sulla base di circa 27di euro, più altri 3 di bonus e anche un 10% dell'eventuale futura rivendita del calciatore (una parte della cifra sarebbe finita nelle casse dell'Inter, che vantava i diritti sul 15% del cartellino). Ma l'affare è saltato per via del rifiuto definitivo didi trasferirsi nella società che occupa attualmente il 17° posto della Premier League a pari punti con il Wolverhampton. Ilin giornata ha incontrato l'entourage dell'attaccante giallorosso, che ha valutato ...