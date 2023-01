Mattarella “L' unità rafforza l' Italia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) BRESCIA (ITALPRESS) – “La cultura è anche coraggio di superare presunti antagonismi, di scavalcare muri, di uscire dagli schemi. Il coraggio di illuminare la città, come indica lo slogan che avete scelto, carico di significati. Le città sono sedimento di una storia, ma continuano a camminare, a progredire. Non restano uguali a sè stesse. Producono luce, si nutrono di luce. Propongono mete e valori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergiooggi in occasione della cerimonia di inaugurazione di Brescia e Bergamo Capitaline della Cultura 2023, al teatro Grande di Brescia.“Nell'anno appena concluso un forte segnale die innovazione è stato lanciato da una piccola isola, incantevole, Procida. La cultura non isola, hanno proclamato. La cultura, infatti, unisce e moltiplica. E' una forza dei campanili quella ...